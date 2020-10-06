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Körfez köylerinde çalışmalar devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece kent merkezinde değil, kırsal alanda da çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler son olarak, Sevindikli Köyü'nde çalışma gerçekleştirdi. Sevindikli Köyü'nde asfaltı yenilenen yol kenarı için çalışma yürüten ekipler, 80 metrelik alanda su kanalı yapımı gerçekleştirdi. Köy yollarının yenilendiği bölgelerdeki eksiklikleri tespit eden ekipler, su kanalı yaparak olumsuzlukların da önüne geçti.


İnşaat işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında su kanalı oluşturdu, trafik için olumsuzluk yaşanmaması ve pisliklerin birikmemesi için de üzerine mazgal yapımı gerçekleştirildi.

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