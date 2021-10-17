Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları'nda İzmit Sümerspor fırtınası esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde 15 kulüpten 300'e yakın sporcunun katılımıyla yapıldı.

Kocaeli'de sporu teşvik etmek ve kentlinin denizle ilişkisini güçlendirmek hedefiyle yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde yeni bir su sporları organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Kürek Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Türkiye'de düzenlenen ilk Dünya Şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğinde tam not aldı. Yarışmada İzmit Sümerspor'un elde ettiği başarı da dikkatlerden kaçmadı.

İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları sonunda toplamda 5 kategoride birincilik, 2 kategoride de ikincilik ve üçüncülük kupasını aldı. 5 kategoride, Kadınlar, Erkekler, Master Kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde açık ara puanlamada birinci olarak şampiyonluk kupalarını kazanan İzmit Sümer Spor Kürek Kulübü yarışlara damga vurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yapılan yarışlara Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Kürek İl Temsilcisi Murat Günalp ve çok sayıda sporsever katıldı. Kocaeli'nden İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek Kulüplerinden 300'e yakın sporcu mücadele etti.

Deniz Küreği Kadınlar 4x+ Yarışında İzmit Sümerspor Kürek birinci olurken, Altınboynuz ikinci, Sinop Gençlik ve Spor ise üçüncü oldu. Deniz Küreği Erkekler 4x+ yarışında İzmit Sümerspor Kürek birinci olurken, Altınboynuz ikinci, İzmir Kürek üçüncü oldu. Deniz Küreği Master Mix 4x+ yarışında Galatasaray birinci, İzmit Sümerspor Kürek ikinci, ferdi takım da üçüncü oldu.

Deniz Küreği Master Kadınlar 4x+ yarışında İzmit Sümerspor Kürek D birinci, İzmir Kürek ikinci, İzmit Sümerspor C üçüncü oldu. Deniz Küreği Master Erkekler 4x+ yarışında Altınboynuz birinci, Fenerbahçe ikinci, İzmit Sümerspor B üçüncü oldu. Deniz Küreği U19 Kızlar 4x+ yarışında İzmit Sümerspor Kürek birinci, Sinop Gençlik ve Spor ikinci ve İzmir Kürek üçüncü oldu. Deniz Küreği U19 Erkekler 4x+ yarışında İzmit Sümerspor Kürek birinci, İzmit Sümerspor Kürek B & Ferdi Karma ikinci ve Vira Denizciler üçüncü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini aldı. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde 4 bin metrelik parkurda düzenlenen yarışlarda sporcular, master mix, master erkek-kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Güneşli ve güzel bir havada başlayan şampiyonada Kocaeli'nin ilk kürekçisi Ayşe Baydar'a plaket verilirken ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupaları verildi.