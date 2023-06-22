Körfez Kupası'nda 550 sporcu kürek çekecek

Uluslararası Körfez Kupası Deniz Küreği yarışları Büyükşehir'in destekleriyle 24-25 Haziran'da Kocaeli'de yapılacak. 24 kulüp ve 550 sporcunun katılacağı Körfez Kupası Deniz Küreği yarışlarında ekipler kupayı kaldırmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3'üncüsü düzenlenecek Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışlarına ev sahipliği yapacak. 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'nin devleri Kocaeli'de kürek çekecek. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Körfez Kupası Deniz Küreği yarışları, 24-25 Haziran tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesi'nde saat 09.00'da başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından 24 kulüp ve 550 sporcunun katılacağı Körfez Kupası Deniz Küreği yarışlarında ekipler kupayı kaldırmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Yarışlarda 19 Yaş altı, Büyükler ve Master kategorilerinde kadın, erkek ve mix ekipler mücadele edecek.