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Körfez kurban pazarı temizlendi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, İlimtepe’de kurulan kurban kesim alanındaki atıkları topladı.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, İlimtepe'de kurulan kurban kesim alanındaki atıkları topladı.


Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde kurulan kurban kesim alanlarında temizlik çalışmaları bayram boyunca devam etti. İlimtepe'de vatandaşların rahat bir şekilde kurbanlarını kesmek için alan oluşturan kurban pazarındaki kurbanlık atıkları, belediye ekiplerince toplanarak toprağa gömüldü. Temizlenen alan daha sonra sinek oluşumunu engellemek için ekipler tarafından ilaçlandı.

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