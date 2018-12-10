Körfez Mahallesine meydan yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından Körfez Mahallesi'ne meydan yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bölgeye giderek çalışmaların son durumunu inceledi. Vatandaşlarla da görüşen Başkan Doğan, “Çok güzel bir çalışma oldu. Meydan düzenlemesi ve cephe iyileştirmesi mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Körfez Mahallesi Dikmen Sokak'taki meydan ve cephe iyileştirmesi yaklaşık 329 bin liraya mal oldu. Proje ile bölgedeki 29 binanın cephe iyileştirmesi yapıldı, 750 metrelik meydanda da düzenlemeler yapıldı. Doğa dostu bir proje uygulanarak bölgedeki ağaçlar koruma altına alındı, meydana çeşme ve aydınlatma sistemi yapıldı.