Körfez Mahallesi'ne yeni park kazandırılıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Fuat Çelebi Sokak'ta yeni park yapımına başladı. Ekipler, 636,9 metrekare olan alanda çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, vatandaşların kullanımına sunacak. Tasarım ve üretimi İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait olan yeni parkta öz kaynaklar kullanılacak. Parkta 306,42 metrekare yeşil alan, 65,45 metrekare sert zemin, 78,49 metrekare oyun alanı, kondisyon alanı, çeşme, 6 bank ve 2 çöp kutusu bulunacak.