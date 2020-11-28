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Körfez Merkez Kütüphanesi için ilk adım atıldı

Vatandaşların okuma alışkanlığını ve kitap sevgisini arttırmak için gençlerin yararlanabileceği ‘Körfez Merkez Kütüphanesi’ toplantısı gerçekleştirildi.

Vatandaşların okuma alışkanlığını ve kitap sevgisini arttırmak için gençlerin yararlanabileceği ‘Körfez Merkez Kütüphanesi' toplantısı gerçekleştirildi.


Vatandaşların okuma alışkanlığını ve kitap sevgisini arttırmak, eğitim hayatını sürdüren gençlerin yararlanabileceği ‘Körfez Merkez Kütüphanesi' için, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında planlama toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Osman Yurt ile Levent Yılmaz ve birim müdürleri katılım sağladı. Proje kapsamında vatandaşların kitaba erişimini kolay hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Körfez Merkez Kütüphanesi projemizin hayata geçmesiyle birlikte ilk ilçe kütüphanesini Körfezimize kazandıracağız. Sarnıç Han İş Merkezimizin üst katına yapılacak olan projemizle, hem vatandaşlarımızın kitaba olan erişimini daha kolay hale getireceğiz hem de çocuklarımıza, genç kardeşlerimize ders çalışabilecekleri nezih bir mekân sağlayacağız. Vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığı aşılamak, onları kitaplarla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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