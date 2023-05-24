Körfez Mezarlığı'nda yabani ot temizliği

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlıklı ve rahat bir ortamda yakınlarının mezarını ziyaret edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla yabani ot temizliği ve ot biçme çalışması başlatıldı. İlçe mezarlığında yer yer insan boyuna yaklaşan yabani otlar motorlu çim biçme makinesiyle temizlenmeye başladı. Ekipler, mezarların çevresindeki otları temizleyerek mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürecek.