Körfez personele ‘risk yönetimi' eğitimi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi'nde personele yönelik eğitimler devam ediyor. Son olarak 44 personele İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesi kapsamında eğitim verildi.

Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında her birimden 2'şer personelin katılımıyla 44 personele eğitim verildi. Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna ve personeller katıldı. 3 gün süren ve her birimden ikişer temsilcinin katıldığı eğitimde İç Kontrol ve Risk Yönetimi konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitmen Zuhal Çelikli tarafından verilen ve 3 gün süren eğitimlerde müdürlüklerin süreç içerisinde iç kontrol mekanizması oluşturulması ve faaliyetlerin daha az risk içerecek şekilde yeniden tasarlanmasına yönelik bilgiler verildi. Ayrıca proje kapsamında kullanılacak olan yazılımla ilgili olarak da bilgiler verildi.