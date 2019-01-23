Körfez sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi tamamlandı

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi, kısa bir süre önce Yeniyalı Mahallesi'nde yapımına başladığı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi projesini tamamladı.

Her canlının değerli olduğu bilinciyle çalışan Körfez Belediyesi, Başkan İsmail Baran'ın direktifleri doğrultusunda Körfez'in sessiz dostları olan sokak hayvanlarını da unutmadı. Kentin bir parçası olan sokak hayvanları için Yeniyalı Mahallesi'nde‘Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi' projesini tamamladı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sokak hayvanları için hayata geçirdikleri Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin tamamlandığı sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Baran, “Sessiz dostlarımıza ve onların sesi olan vatandaşlarımıza bir müjdemiz var. Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi projemizi tamamladık. En kısa sürede bu projemizde sessiz dostlarımızın hizmetine açacağız. Körfeze Hizmet Yakışır" dedi.