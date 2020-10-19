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Körfez sokaklarında Azerbaycan bayrakları

Körfez Belediyesi, Ermenistan’ın saldırılarına karşı Azerbaycan’a destek amacıyla ilçe sokaklarını Azerbaycan bayrakları ile süsledi.

Körfez Belediyesi, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek amacıyla ilçe sokaklarını Azerbaycan bayrakları ile süsledi.


Körfez Belediyesi, Körfez'in sokaklarını Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile donattı. Sokaklarla birlikte Körfez'de restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi'ne de dev Azerbaycan bayrağı asıldı. Kentin dört bir yanına asılan bayraklarla ilgili olarak konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Tek Millet, İki Devlet anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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