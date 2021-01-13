Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi hizmete başladı

Körfez Belediyesi tarafından tadilatı yapılan binada hizmet vermeye başlayan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Söğüt, “Körfezli vatandaşlarımız için büyük kolaylık oldu” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi tarafından projelendirilerek tadilatı yapılan binada hizmet vermeye başlayan Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Söğüt ile birlikte ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Körfez Sosyal Hizmetler Müdürü Burak Güler ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı.

Daha önce Körfez'de şubesi bulunmadığı için vatandaşların Derince'ye gitmek zorunda kaldığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimiz için kolaylık olması için çaba gösterdik. Müdürlüğümüz faaliyete başladı. Vatandaşlarımız artık çeşitli işlemlerini ve başvurularını bu binada rahatlıkla gerçekleştirebilecek” dedi.

Hep birlikte gerçekleştirilen ziyarette binada görevli personelle de sohbet eden Başkan Şener Söğüt, kolaylıklar diledi. Kısa süre önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine getirilen Kamil Tüylüoğlu'na da plaket takdim eden Başkan Şener Söğüt, görevinde başarılar diledi.

Başkan Söğüt daha sonra Ağadere Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, pandemide tablonun olumluya döndüğünü ancak rehavete izin vermemeleri gerektiğini belirtti.