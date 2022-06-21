Körfez sporcu fabrikasına dönüştü

Sosyal tesislerde gerçekleştirilen buluşmaya, başkan yardımcısı Osman Yurt, gençlik ve spor hizmetleri müdürü Ali Osman Baş, kulüp yöneticileri ile antrenörler de katıldı. Yemekte konuşma yapan Başkan Söğüt, “Gerçekten güzel bir eğitim sistemimiz var. Bunu peş peşe gelen başarılarla da görebiliyoruz. Her branşta şampiyonlar yetişiyor ve bu başarılarını milli forma ile süslüyorlar. Körfez adeta bir sporcu fabrikasına dönüştü. Tabi bu başarıda antrenörlerimizin ve onları bize teslim eden velilerimizin emeği çok büyük. Sizlerden ise bazı konulara dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle eğitiminizi asla aksatmayın ve başarılı olmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyin” dedi.