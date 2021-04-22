Körfez Ticaret Odası Nisan ayı komite toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası Nisan ayı komite toplantıları pandemi dolayısıyla telekonferans yöntemi ile yapılarak 15 komite üyeleri ile görüşmeler yapıldı. Toplantıda Körfez ilçesi lojistik araştırması anketi, grup üye aramaları, Nisan ayı meclis toplantısı üye tanıtımı, komite sunumları ile komite üyelerinin üyelerden aldığı sektörel sorunlar dinlenerek yetkili makamlara iletilmek üzere notlar alındı.