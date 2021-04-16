Körfez ve Bosna Hersekli kadın girişimciler sanal fuarda buluştu

Körfez Ticaret Odası ile Bosna Hersek kadın girişimcileri arasında sanal fuar ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Fuar kapsamında bir araya gelen kadın girişimciler ticaretlerini arttırmak ve yeni pazarlar keşfedebilmek için bir araya geldi. 14-15 Nisan tarihlerinde yapılan etkinlik ile ilgili konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Kadın girişimciler arası ağ kurmak, iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid-19'un iş hayatimiz üzerindeki etkilerini azaltmak için yeni iş ortaklıkları kurmak bu fuar ve ikili iş görüşmelerimizdeki temek amacımızdı. Güzel bir farkındalık ve iş geliştirme etkinliği yaptık” dedi.

Körfez Ticaret Odası ile Bosna Hersek kadın girişimcileri arasında düzenlenen ve Kadın girişimciliğini desteklemek amacı ile gerçekleştirilen sanal fuar ve ikili iş görüşmelerine iki ülkenin de katılımı yüksek oldu. 7 dilde tercüme desteği ile gerçekleştirilen fuarda pek çok sektörden kadın girişimci katıldı. Sektörlere göre ikili iş görüşme planlaması yapılan fuardan yeni iş birlikleri kurulması bekleniyor.