Körfez'de 1 yılda 380 kilo atık ilaç toplandı

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında örnek ve koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Körfez Belediyesi kullanma süresi dolan ilaç ve ilaç atıklarının toplanması ve imha edilmesi noktasında geçtiğimiz yıl başlattığı çalışma ile eczanelere atık ilaç toplama kutuları teslim etmişti. 9 gönüllü eczanelere bırakılan atık ilaç kutuları ile Mimar Sinan, Atalar, Yavuz Sultan Selim ve Güney Mahallesi'nde bulunan mobil atık merkezlerine de atık ilaçlar için oluşturulan haznelerde 1 yıl içerisinde 380 kilo atık ilaç toplandı.

Atık ilaçların doğada bulunmasının tehlike oluşturduğunu belirten yetkililer, uygun koşullarda bertarafının sağlanması gerektiğini belirterek, "Atık ilaç toplama kutuları ile kaynağında ayrıştırılan ilaç atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden İZAYDAŞ'ta bertarafı sağlanıyor" denildi.