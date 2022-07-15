Körfez'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz'daki hain darbe kalkışmasında şehit edilen kahraman vatandaşlar için Körfez Şehitliği'nde mevlit okundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe kalkışması sırasında şehit olan vatandaşlar Körfez'de dualarla anıldı. Körfez Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar ilk olarak şehitliği ziyaret etti, şehitlerin kabri başına karanfil bıraktı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi. İkinci program ise Yeniyalı Merkez Cami'de gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi.