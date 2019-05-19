Körfez'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Körfez'de coşkuyla kutlanırken, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Körfez'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören, kaymakamlık önündeki tören alanında gerçekleştirildi. Törene, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, kamu kurum müdürleri, askeri erkân, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Çelenk törenin ardından kutlama programı Yarımca Anadolu Lisesi'nde devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Öğrencilerin çeşitli gösteriler sergilediği programda, farklı oyunlar da oynandı. Programın finalinde öğrencilerin müzik ziyafeti, dinleyenleri adeta büyüledi.