Körfez'de 2 milyon 300 bin ekmek yapıldı

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi'nde 2018 yılında 2 milyon 300 bin adet ekmek üretimi gerçekleştirildi. Bir önceki yıla oranla da üretim yüzde 40 artış gösterdi.

Körfez Belediyesi, halk ekmek fırınında 250 gram ekmeği 1 liradan satılan ekmekler büyük ilgi görüyor. Hijyenik şartlarda halka ucuz ekmek sağlayan fabrikada üretilen ekmekler, üretim tesisinde ve ilçe genelindeki 18 adet noktada vatandaşa sunuluyor. Halk Ekmek Üretim Tesisi'nde 2018 yılında ilçe nüfusunun yaklaşık 14 katı, 2 milyon 300 bin adet ekmek üretimi gerçekleştirildi. Yılın ilk aylarında ayda 4 bin 500 üretim gerçekleştirilen tesiste, özellikle ekmeğe yapılan zam sonrasında üretim talebe orantılı olarak daha da arttırıldı ve aylık 10 bine çıktı. Yetkililer, yıl içerisinde yüzde 50'lik bir artış yaşandığını belirterek, “Kaliteli ekmeği daha uygun fiyata sunuyoruz. İlgi de bu noktada her geçen gün artıyor” dediler.

Dar gelirli ailelere verilen ‘Ekmek Kart' uygulaması ile bir yılda 300 bin adet ekmek de ücretsiz olarak verildi.