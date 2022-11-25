Körfez'de 200 sporcuya yeni kuşak

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate ve tekvando eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan 200 sporcuya yeni kuşakları verildi.

Programda, sporcular kuşaklarını aldıktan sonra kısa birer gösteri yaptı. Sporcuları tebrik eden Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, "Başkanımızın hepinize çok selamı var. Kendisi çok arzu etti ama yoğun programı dolayısıyla katılamadı. Bizler de sizlerin heyecanına ortak olmak için buradayız" dedi.

Programa Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal, Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda veli katıldı.