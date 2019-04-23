Körfez'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Çelenk bırakma töreni sonrasında Körfez'de kutlamaların adresi Alpaslan Türkeş Stadı oldu. Kutlamalara; Körfez Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Olgun, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra tüm öğrenciler bando eşliğinde gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Şenliği kapsamında ülkemize gelen Kırgızistan ve Tataristanlı öğrencilerin gösterileri de büyük beğeni topladı. Program, step ve jimnastik gösteri ile okul korosunun seslendirdiği şarkılar ile devam etti. Finalde yapılan gösteri, büyük beğeni topladı. Gülen yüzlü maskeli çocuklar, bıraktıkları balonlar ile Körfez'in semalarını rengarenk yaptı.