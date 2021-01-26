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Körfez'de 248 ton bitkisel atık gübreye dönüştürüldü

Körfez genelinde vatandaşlar tarafından çevreye bırakılan ve budama işlemleri sonucunda toplanan 1547 ton bitkisel atık öğütülerek, toplam 248 ton kompost malzeme elde edildi.


Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevreye bırakılan ve ekiplerin budama sonrası elde ettiği 1547 ton bitkisel atık, uygulanan işlemler sonucunda 248 ton organik gübre olarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Belediye ekipleri tarafından Körfez'de oluşturulan yeşil alanlar başta olmak üzere, bitki seraları, orta refüj ile kavşaklar, yol kenarları ve fidan dikimlerinde de elde edilen organik gübre kullanılıyor.

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