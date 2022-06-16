Körfez'de 290 asansör denetlendi

Körfez Belediyesi, 2022'nin ilk 6 ayında 290 asansörün denetimini gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde asansörlerin durumu, kırmızı kullanılamaz, sarı güvensiz, mavi hafif kusurlu ya da yeşil güvenli etiketi yapıştırılarak belirtiliyor. 2022 yılı itibariyle de denetimlerin aralıksız devam ettiği Körfez'de, 290 asansörün denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 41 asansöre kırmızı, 13 asansöre sarı, 137 asansöre mavi ve 99 asansöre yeşil etiket verildi. Verilen süre içerisinde onarılmayan asansörlerle ilgili olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce para cezası uygulanıyor.

Kırmızı etiket yapıştırılan asansörler için 60, sarı etiketli asansörler için 120 gün içinde ‘uygundur etiketi' alınması gerekiyor. Alınmayan asansörler ise Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürleniyor.