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Körfez'de 5 bin fidan dikildi

Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Körfez’de de 3 bin meşe ve 2 bin akasya fidanı toprakla buluştu.

Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Körfez'de de 3 bin meşe ve 2 bin akasya fidanı toprakla buluştu.


İlimtepe Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat döküm sahasında gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Başkan Yardımcıları Faruk Denli ile Osman Yurt, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve STK'lar katılım sağladı.


11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde saatler 11.11'i gösterdiğinde 150 dönüm alana 3 bin meşe ve 2 bin akasya fidanı dikildi.

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