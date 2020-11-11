Körfez'de 500 fidan toprakla buluştu

Körfez'de düzenlenen fidan dikim etkinliği ile 500 fidan toprakla buluştu. “83 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında 81 ille eş zamanlı olarak İlimtepe Erikli mevkinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, kamu kurum müdürleri ve STK'lar katıldı. Törene katılan vatandaşlarla birlikte fidan dikerek can suyu veren Başkan Vekili İbrahim Çırpan “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bugün 81 ilimizde 83 milyon fidan toprakla buluştu. Bizler de gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Körfez mirası bırakmak, 'Geleceğe Nefes' olabilmek için beş yüz adet fidan diktik” dedi.