Körfez'de 6 sokağa 6 bin ton asfalt

KOCAELİ (İHA) – İSU tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde alt yapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda başlatılan çalışma ile iki günde 6 sokağa 6 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Körfez'de İSU tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Körfez Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda 6 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve ilgili müdürler ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Ürün Sokak, Tuğba Sokak, Berke Sokak, Hasan Genç Sokak ve Baydar Sokak'ta yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Şener Söğüt, “İSU tarafından bu sokaklarımızda içme suyu hatları da yenilendikten sonra hemen asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor” dedi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 22 sokakta daha asfaltlama çalışmaları gerçekleştirileceğini belirten Başkan Şener Söğüt, “Büyükşehir ve belediyemiz ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam edecek. Ayrıca Çamlıtepe Mahallesi'ndeki 8 sokağın asfaltlama çalışması da hemen başlayacak” dedi. Başkan Şener Söğüt, “Körfez için tüm gücümüzle çalışarak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttıracağız” dedi.

Öte yandan Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattığı bahar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Körfez'in 36 mahallesinin tamamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cadde ve kaldırımlarda yıkama ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, yabancı ot, ağaç budama çalışmaları da gerçekleştirildi. Ayrıca bölgedeki üst geçitlerde köpüklü ve tazikli su yardımıyla dezenfekte edildi. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışma nedeniyle Körfez Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti