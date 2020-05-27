Körfez'de 70 camide cuma namazı hazırlığı yapıldı

Körfez Belediyesi ekipleri, kaymakamlık tarafından 29 Mayıs Cuma günü itibari ile cuma namazının kılınması uygun görülen camilerde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında sadece camilerde değil, belirlenen 7 farklı noktadaki açık alanda da çalışma yürüttü. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce cami içlerinde gerçekleştirilen hijyen çalışması sonrasında cuma namazının kılınacağı cami bahçelerini de dezenfekte etti. Sabunlu suyla cami içleri temizlenirken, oturma grupları ve yeşil alanlar da elden geçirildi.

Körfez'de camiler dışında açık alanda Cuma namazının kılınması kararlaştırılan 7 farklı noktada da hazırlıklar yapıldı. Körfez ilçesinde Çamlıtepe Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, Yukarı Hereke Anadolu İmamhatip Lisesi bahçesi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü, Esentepe Çelik Sanayi Ortaokulu, Atalar Türk Kahvesi önü, Hereke Sümer Camii otoparkı Önü ve Sevindikli Mahallesi Camii önünde Cuma namazı eda edilecek.