Körfez'de ‘açık hava sinema geceleri' büyük ilgi görüyor

Yukarı Hereke Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Sinema gecesi etkinliğine katılanlara ayrıca mısır ve su ikramında bulunuldu.

“Her şey sizler için”

‘Bizim İçin Şampiyon' filminin gösteriminin yapıldığı programa katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Körfez'de yaz aylarının gelmesiyle başlayan sinema etkinliği ve çeşitli etkinliklerimiz yaz sonuna kadar devam edecek. Sizlerin mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Her şey sizler için” dedi.