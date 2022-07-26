Körfez'de açık hava sinemasına yoğun ilgi

Körfez'in her mahallesinde farklı etkinliklerin yanı sıra açık hava sinema geceleri etkinliğini de gerçekleştiren Körfez Belediyesi, sinemanın sevilen filmlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Kirazlıyalı Sahili'nde izletilen "İyi Ki Varsın Eren" filmi vatandaşları duygulandırdı. Etkinlikle ilgili konuşan vatandaşlar, Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan bir filmi hem kendilerine hem de çocuklarına izletme fırsatı veren Körfez Belediyesi'ne teşekkür etti.