Körfez'de aciliyet gerektiren üst geçit için ilk kazma vuruldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, göreve gelir gelmez Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere başlamış ve Körfez'de aciliyet arz eden iki noktaya, Jandarma önü limanlar bölgesi ile Belde Garajı önüne üst geçit yapılması için girişimlerde bulunmuştu. İhale süreci tamamlanan iki üst geçitten ilki, Atalar Mahallesi Jandarma önünde yapılması için ihaleyi alan firma çalışmalara başladı. Haziran ayında yaşanan üzücü kazada 6 yaşındaki Ömer Nar'ın da hayatını kaybettiği bölgede yapımına başlanan üst geçit için Başkan Şener Söğüt aile ile görüşmüş ve çalışmaların hızlandırılarak bölgeye yaya üst geçidin hızla kazandırılacağını belirtmişti. Çelik konstrüksiyon olarak yapılacak olan köprünün temeli için kazı yapıldı, beton atma çalışmaları da dün itibariyle başladı.