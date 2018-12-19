Körfez'de altyapı sonrası üstyapı seferberliği başladı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından Körfez'de yürütülen altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde üstyapı çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

İSU tarafından Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarında sona doğru gelinirken, üstyapı çalışmaları da vakit geçmeden gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ve Seyda Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası üstyapı çalışması yürüttü. Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt öncesinde malzeme dökümü gerçekleştirdi.

Gece saatlerine kadar devam eden çalışma sonrasında Seyda Caddesi'nde asfalt çalışması tamamlandı ve yol trafiğe açıldı. Ekipler ertesi gün de Seyda Caddesi'ne paralel konumda olan ve altyapı çalışması tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmasını gerçekleştirdi. Üç farklı ekip Çamlıtepe'de de tamamlanan çalışmalar sonrası asfalt atma işleminde bulundu.