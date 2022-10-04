Körfez'de altyapısı tamamlanan caddeler asfaltlanıyor

Körfez'de İSU tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda, üstyapı çalışmaları tamamlanıyor.

Sağlıklı bir altyapı için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının baştan sona yenilendiği Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından sıcak asfaltla buluşturuldu. Elektrik direklerinin de yerin altına alındığı cadde, hem sağlıklı altyapıya hem de modern bir görünüme kavuşturuldu. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde ise altyapı çalışmaları tamamlandı ve sıcak asfalt serimi başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü üstyapı çalışmaları Yavuz Sultan Selim Mahallesinin tüm sokaklarında devam ediyor.