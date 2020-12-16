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Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki amatör spor kulüplerine yardımlarını sürdürüyor.


Körfez Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar sürüyor. İlçedeki spor kulüplerine 2019 yılında 500 bin TL destek sunan Körfez Belediyesi, bu yıl da bu rakamı yüzde 10 arttırmıştı. Bu kapsamda son olarak 5 amatör spor kulübüne 8'er bin liralık destekleri teslim edildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 5 kulüp yöneticisine yardımları teslim ederken, desteklerinin her yıl artarak devam edeceğini belirtti. Söğüt, “Tesisleşmeden malzeme ve lojistik gibi birçok konuda amatör spor kulüplerine verdiğimiz desteği her sene arttırarak devam ettiriyoruz. Her çocuğumuza ve gencimize sporla dokunmak istiyoruz. Bunda da en önemli aracı siz amatör spor kulüplerimiz. Tesisleşme noktasında da önemli adımlar atıyoruz. Mahalli tesislerimize de tek tek hayata geçirdiğimizde, kentimizin her mahallesinde ki çocuğumuza ve gencimize dokunmamız kolaylaşacak” dedi.

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