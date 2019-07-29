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Körfez'de amatör kulüplere destek

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, meclis üyelerinin yer aldığı komisyonların toplantısında oy birliği ile ilçedeki amatör spor kulüplerine destek kararı aldı.


Körfez Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla başlattığı çalışmayı tamamladı. Son meclis toplantısında Başkan Şener Söğüt, amatör spor kulüplerine destek olunması yönündeki talebi Plan ve Bütçe Komisyonu ve Gençlik ve Spor Komsiyonu'na göndererek çalışma yapılmasını istedi. Komisyon üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt'un da katıldığı toplantıda bir araya geldi. Yapılan toplantıda iki komisyondaki meclis üyelerinin oy birliği kararı ile destek konusu kabul edildi. Karar, önümüzdeki meclis toplantısında gündeme gelecek.


Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, meclis üyelerine teşekkür ederken, “Amatör spor kulüplerimiz bizim için önemli, değerli. Destek bizden, başarı kulüplerimizden” dedi.

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