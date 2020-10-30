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Körfez'de ani yağışlara karşı menfez ve mazgallar temizlendi

Körfez Belediyesi’ne bağlı ekipler, meteorolojiden hafta sonu için yapılan yağış uyarısı sonrasında olası durumlara karşı sahada mazgalların giriş kısımlarını temizledi.

Körfez Belediyesi'ne bağlı ekipler, meteorolojiden hafta sonu için yapılan yağış uyarısı sonrasında olası durumlara karşı sahada mazgalların giriş kısımlarını temizledi.


Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezindeki yağmur suyu ızgaralarının temizliğini gerçekleştirerek olası su baskınlarına karşı önlemlerini arttırıyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu ızgaraları Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekipler tarafından temizleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yetkililer, “Yağışlar öncesinde ve sonrasında vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ilçemizdeki mazgallarımızı temizleyerek vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimiz mazgalların temizleme çalışmalarını belirli aralıklarla sürdürüyor” dediler.

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