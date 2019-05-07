Körfez'de asansörlerde sıkı denetim

Türkiye'de asansör yönetmeliğini ilk uygulayan belediyelerin başında gelen Körfez Belediyesi tarafından 2019'un ilk dört ayında 272 asansörü kontrol edildi.

Körfez Belediyesi, ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için işi sıkı tutarak, denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde asansörlerin durumu, kırmızı, sarı, mavi ya da yeşil etiketler yapıştırılarak belirtiliyor. Denetimlerini 2019 yılında da aralıksız sürdüren ekipler, ilk 4 ayda 272 asansörün kontrolünü gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında 272 asansörden 76'sına “Kullanılamaz” anlamına gelen kırmızı etiket, 11'ine “Güvensiz” anlamına gelen sarı, 44'üne “Güvenli” anlamına gelen yeşil, 141'ine de “Hafif kusurlu” anlamına gelen mavi etiket yapıştırıldı. Verilen süre içerisinde onarılmayan asansörlerle ilgili olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce para cezası uygulanırken, tehlikeli ve güvensiz olduğu tespit edilen 28 asansör de hizmetten men edildi.