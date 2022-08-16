Körfez'de asfalt seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve İSU işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından altyapısı biten bölgeler zaman kaybetmeden asfaltlanarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. Güney Mahallesi'nde cadde ve sokaklar vatandaşların uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilecekleri hale getiriliyor. Yetkililer, planlanan program dahilinde Körfez'in çeşitli noktalarında yenileme ve dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirti.