Körfez'de asfalt serimi sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde asfalt yama çalışması başlatılırken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde ise mevsim şartlarına daha dayanıklı asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekibi tarafından, Körfez'in cadde ve sokaklarında asfalt atağı başlatıldı. Ekipler belirledikleri periyotlar dâhilinde ilk olarak, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların talep ve isteklerine göre çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Atalar Mahallesi genelinde asfalt yama çalışması başlatarak, kısa sürede tamamladı. Bölge halkının yoğun olarak kullandığı sokaklar, asfalt yama işleminin bitmesiyle kullanılabilir hale getirildi.