Körfez'de 'Aşıklar Gecesi' düzenlendi

Körfez Belediyesi sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanan 'Aşıklar Gecesi' düzenledi. 20 bin kişiye erişilen programda aşıklar, izleyenlere müzik keyfi yaşattı.

Körfez Belediyesi, sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanan Aşıklar Gecesi düzenledi. Pandemi dolayısıyla izleyicisiz olarak Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Çadırı'nda gerçekleştirilen program, sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınla vatandaşlara ulaştırıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin eriştiği programda, aşıklar izleyenleri diyar diyar gezdirdi. Başkan Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt kıl çadıra gelerek, aşıklar Erol Ergani ve Temel Turabi'yi tebrik etti. Başkan Söğüt, "Milli kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Bizler de Körfez Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetleri önemsiyor, destekliyoruz" dedi.