Körfez'de atıklar enerjiye dönüşüyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çevre kirliliğinin önüne geçmek, doğayı korumak ve atıkları geri dönüştürmek için Sıfır Atık Projesi gayretli çalışmasını sürdürüyor. Atık Getirme Merkezi'nde toplanan ve yanabilir durumdaki mobilya, çekyat, koltuk, yatak gibi hacimli atıklar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çimento fabrikalarına gönderiliyor. Atıklar burada yakılarak enerjiye dönüştürülüyor.

Çöp sahalarında yer işgal eden bu atıklar enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Günde yaklaşık 3 ton atık bu şekilde çimento tesislerinde yakılarak enerjiye dönüşüyor.