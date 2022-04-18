Körfez'de bahar temizliği

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu da Körfez'in dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürdü. Günlük yaşamı aksatmamak için yürütülen çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Çalışmalar çerçevesinde evlerin önünde bulunan çöp konteynerleri yıkanıyor. Ekipler cadde ve sokaklar dışında köprü ve hemzemin geçitlerin temizliğini de yürütüyor.