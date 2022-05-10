Körfez'de bahar temizliği

Ekipler son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde sahil kesiminde bulunan cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü. Süpürme araçlarının yol kenarındaki cadde ve sokakları temizlediği çalışma çerçevesinde, gelişi güzel şekilde bırakılan inşaat atıkları da toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, periyodik temizliğin haricinde ilçenin mahalle, cadde ve sokaklarında eş zamanlı olarak çalışma yürütüldüğünü belirtti.