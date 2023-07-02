Körfez'de bayram coşkusu dolu dolu yaşandı

Oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar, ikramlarla da mutlu oldu.

Bayramın ikinci günü Sevindikli Köyü ile başlayan etkinlikler, üçüncü gün Hereke Sahili ile devam etti. Bayramın dördüncü günü eğlencenin adresi ise Tütünçiftlik sahili oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de etkinliklere katılarak, "Sizlerin mutlu olduğunu görmek, bizlerin sevincini ikiye katladı. Güzel bir bayram geçirmenizi istedik, her şeyi planladık. Kentin dört bir yanında çocuklarımız için etkinlikler düzenledik" dedi.

Başkan Şener Söğüt, daha sonra çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklerde çocuklar için oyun grupları hazırlanırken, animasyon ekibi ile de doyasıya eğlendi.