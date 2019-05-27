Körfez'de bayram öncesi hummalı çalışma

Körfez Belediyesi tarafından ilçede Ramazan Bayramı öncesinde onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler tarafından ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şehir genelinde kaldırım, tretuvar ve parke taşı döşeme işleri aralıksız devam ediyor. Körfez Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler özellikle kış ve bahar aylarında yağışlar nedeniyle bozulan yollarda yama ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen ve Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi'ne iletilen sorunlar da ekipler tarafından hemen çözülüyor.

Onarım çalışmaları devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde Ramazan Bayramı öncesinde temizlik çalışması başlattı. Ekipler vatandaşların yoğunlukla kullandığı kaldırım, üst geçit, alt geçit ve çöp koyma alanlarında sıcak sulu temizlik gerçekleştirdi. Çok sayıda temizlik işçisi ve ekipmanla çalışma yürüten Körfez Belediyesi ekipleri, D-100 üzerindeki alt ve üst geçitleri daha temiz hale getirdi. Üst geçitleri tazyikli suyla yıkayıp temizleyen ekipler, amaçlarının daha temiz bir Körfez olduğunu ve bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan, Körfez Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında çöp konteynerleri yıkama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından dezenfekte aracı ile birlikte sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerini yıkanıyor, yaz aylarında olası koku ve sinek oluşumunun da engellenmesi amaçlanıyor.