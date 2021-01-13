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Körfez'de bozulan parke taşları yenileniyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki kaldırım ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürerek, bozulan parke taşlarını yeniliyor.


Körfez Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Hafta boyunca devam eden çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde bozulan kaldırımlardaki parke taşları yenilendi. Ekipler son olarak Tütünçiftlik'te yaya trafiğinin yoğun olduğu Tuğrul Caddesi'nde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bozuk alan düzenlenerek yayalar için daha elverişli hale getirildi.

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