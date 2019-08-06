Körfez'de bozulan yollara asfalt atıldı

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların onarımı için çalışmalarına devam ediyor. Bozulan yollara, bakım-onarım ekipleri tarafından asfalt yama çalışması yapılarak, kullanıma uygun hale getiriliyor. Asfalt çalışmalarının yanı sıra ekipler, çeşitli nedenlerle deforme olan yollarda kaldırım-mazgal tamiri işlerini devam ettiriyor. Diğer yandan da geçitlerde bulunan demir korkulukların boyama işlemlerini sürdürülüyor. Yıpranan yollarda çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Belediye yetkilileri, “Ekiplerimizin daha önceden tespitini yaptığı yerlerin asfalt yama çalışmalarına başladık. Bazı mahallelerimizde bu çalışmalar bitti, bir kısmında da halen devam ediyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen asfalt yama çalışmaları kapsamında öncelikli olarak yollardaki bozuk yerleri keserek yama için uygun hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.