Körfez'de budanan dallar tekrar doğaya kazandırılıyor

Körfez'de mevsimlik olarak gerçekleştirilen ağaç budama işlemleri sonrası son 1 ayda 170 ton budanan daldan 75 ton gübre elde edildi.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mevsimlik ağaç budama işlemlerini gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki parklar dışında kamusal alanda yer alan ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayan ekipler, budanan dalları da tekrar doğaya kazandırıyor. Bu kapsamda yeni bir uygulamayı hayata geçiren Körfez Belediyesi, budanan ağaç dallarını öğütme makinesine alıyor ve 10 santimlik küçük kıymıklar haline getiriyor.

Kıymıklar haline getirilen budanmış dallar, 5-6 ay içerisinde toprak içerisinde çürüyor ve doğal gübreye dönüşüyor. Hem budanan dallar değerlendiriliyor hem de tekrar doğaya kazandırıyor. Ayrıca ağaç dalları çöp olarak değerlendirmediği için çöp deposu alanında da fazlalık oluşturmuyor. Son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda budanan 170 tonluk dal, şantiye alanına kurulan öğütme makinesi ile öğütüldü. Öğütülen dallardan da toplamda 75 ton kullanıma hazır doğal gübre elde edildi.