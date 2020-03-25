Körfez'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor

Körfez Belediyesi, korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında cadde ve kaldırımlar, deterjanlı suyla yıkayarak temizliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları sabunlu suyla temizleme çalışması yapıyor.

Gündüz yapılan duyurular sonrasında yıkama yapılacak cadde ve sokaklar konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor ve araç park etmemeleri isteniyor. Ekipler son olarak Fatih, Güney ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda sabunlu suyla yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Bütün dünyada yayılan korona virüs küresel bir sorun haline gelmiştir. İlgili bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Dönüşümlü olarak ilçemizdeki cadde ve sokakların yıkama çalışmalarını sürdüreceğiz” dediler.