Körfez'de çalışmalar yoğunlaştı

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortak iş birliği içerisinde ilçe genelinde adeta bakım ve onarım seferberliği başlattı. Görüntü kirliliğine yol açan cadde ve sokak aralarındaki boş arsalardaki yabani otlar ekipler tarafından program çerçevesinde biçilmeye başlanırken, sokak aralarındaki inşaat atıkları da yine ekipler tarafından kepçe yardımıyla temizlendi. Kaba çöplerin alınmasının ardından cadde ve sokaklar, yollar, kaldırımlar tazyikli suyla temizleniyor. Körfez Belediyesi, ilçe halkının güzel bir çevre ile karşılaşmasını sağlıyor. Belediye ekipleri, boş arsalarda dahil, görünür ve ulaşılır çevrelerde tek bir çöp bırakmıyor.

Su tankerleri, çöp süpürme araçları ve 50 civarında personel ile ‘yaz temizliği' çalışmaları aralıksız sürüyor. Cadde ve sokaklardaki çalışmalar, parklarda da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklar içindeki oyunların bakım ve onarımlarını gerçekleştirirken, park içerisindeki yabani otlar temizleniyor. Ayrıca parkların çevresindeki duvarların boyama işlemleri de gerçekleştirilerek görsel anlamda da güzellik katılıyor.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte bu hafta yaklaşık 3 mahalle ve 5 sokakta asfalt çalışmalarını başlattı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de yakından takip etti çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler ilk olarak Çamlıtepe Mahallesi Medine, Gülağacı ve Kartal Sokak'ta asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Yetki ve sorumluluğunda bulunan yolları daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Körfez Belediyesi ekipleri, tam kadro sahaya indi. Asfalt yama ekipleri son olarak Kuzey Mahallesi Yosun Sokak ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde çalışmaları gerçekleştirdi.