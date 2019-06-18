Körfez'de çevre çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Yeniyalı ve Fatih Mahallesi'nde ekipler tarafından tespit edilen ve vatandaşların Çağrı Merkezi'ne ilettiği bölgelerdeki eksiklikler giderildi. Ekipler Zemzem Sokak ve Balaban Sokak'ta parke ve kaldırımları yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde Akşemsettin Caddesi ve Gürkan Sokak'taki parke ve kaldırımları yeniledi.

Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinin mahallelerde koordineli şekilde gerçekleştirdiği yabani ot biçme ve temizleme çalışmaları ise aralıksız olarak sürüyor. Körfez Belediyesi ekipleri, öncelikli olarak çocukların rahatça vakit geçirebilmesi adına mahallelerde park içlerindeki yabani otları temizliyor. Belediye bünyesinde oluşturulan ekip, sezon boyunca aynı bölgeleri hava şartlarına bağlı olarak birkaç kez temizleyecek. Yetkililer, “Belirlenen program dâhilinde ekiplerimiz ilçemizin çehresini değiştirecek çalışmalarını yaz ayları boyunca devam ettirerek, halkımıza daha estetik park, bahçe ve mesire alanları oluşturacak” denildi.